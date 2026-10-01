Московская неделя моды завершает показы дизайнеров из России и других стран

Московская неделя моды подходит к концу. В течение нескольких дней в столице проходили показы российских и зарубежных дизайнеров, работал маркет локальных брендов и проходил фестиваль короткометражных фильмов.

Дизайнер Алена Феликсова представила философию своего бренда, основанную на идее свободы ошибаться и меняться. Создатель и дизайнер бренда Екатерина Киричкова рассказала о подготовке к новому сезону, ярких образах с перьями и винтажных лекалах в современном прочтении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.