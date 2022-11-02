"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Столичный трафик в утренние часы составил 4 балла. Затруднено движение на Ленинградском проспекте в сторону центра от улицы Генерала Сандалова до станции метро "Белорусская". Скорость движения не превышает 25 километров в час.

Также непросто проехать по внутренней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до поворота на улицу Верхние поля. Затор уже растянулся более чем на шесть километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.