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"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

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Столичный трафик в утренние часы составил 4 балла. Затруднено движение на Ленинградском проспекте в сторону центра от улицы Генерала Сандалова до станции метро "Белорусская". Скорость движения не превышает 25 километров в час.

Также непросто проехать по внутренней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до поворота на улицу Верхние поля. Затор уже растянулся более чем на шесть километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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