"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Движение в городе оценивается в 2 балла. Общая длина заторов – 35 километров.

На Рязанском проспекте возле дом № 35 ведутся работы по ремонту дорожного полотна. На проезжей части имеются неровности. Водители значительно снижают скорость. Движение затруднено на четыре километра.

На 82-м километре МКАД произошло ДТП. В среднем ряду столкнулись два автомобиля. Осколки после ДТП отлетели в левый ряд. Движение затруднено на два километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.