"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла, следует из данных ЦОДД. В плотном потоке едут машины на внешней стороне ТТК на участке от улицы Сущевский Вал до Хорошевского шоссе. Затруднения вызвала авария с участием двух машин перед Беговым проездом. Этот отрезок кольца водители преодолеют за 17 минут.

И снова ДТП является причиной затора на внешней стороне на 38-м километре МКАД. Там водителям придется сбросить скорость до 20 километров в час. Длина затора – пять километров. Путь до Симферопольского шоссе займет больше 20 минут.

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