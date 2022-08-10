"Утро": в ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

В настоящий момент ситуация на дорогах в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 90 километров.

На Бутырской улице столкнулись два автомобиля. Движение осуществляется по одной полосе и затруднено на четыре километра. Ожидается прибытие сотрудников ГИБДД.

Также образовался затор на Варшавском шоссе в сторону центра. В районе дома № 93 столкнулись автомобиль такси и мотоцикл. Движение затруднено на пять километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.