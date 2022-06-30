"Утро": москвичам рассказали о погоде 30 июня

В четверг, 30 июня, температура воздуха в Москве ожидается до 24 градусов днем и 19 градусов вечером. При этом в городе будет переменная облачность.

Ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду, а атмосферное давление ожидается на уровне 751 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

