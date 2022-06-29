"Утро": температура в Москве установилась на уровне климатической нормы

В среду, 29 июня, температура воздухе в Москве соответствует климатической норме. Днем в столице ожидается до 24 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до 19 градусов.

В городе будет дуть ветер со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление сохраняется на высоком уровне и составляет 753 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

