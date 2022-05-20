Пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 20 мая

Атмосферное давление в Москве установится в пятницу, 20 мая, на отметке 746 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 67%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +13 градусов. Вечером температура составит +9 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.