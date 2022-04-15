Бразилия запретила ввоз продукции Kinder из Бельгии из-за сальмонеллы

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Санитарный регулятор Бразилии запретил импорт продукции Kinder из-за выявления случаев заражения сальмонеллой. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"Превентивные меры предприняты из-за предосторожности, чтобы проинформировать общество и избежать употребления этой продукции или ее ввоза из-за рубежа физическими лицами или импортерами", – говорится в сообщении.

Регулятор также потребовал от производителя предоставить данные о контроле импорта продукции в Бразилию третьими лицами.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о риске попадания на российский рынок продукции Kinder, содержащей сальмонеллу. Уточнялось, что в числе возможно инфицированных сладостей оказались Kinder Happy moments, Kinder Circus, Kinder Mix, Kinder Uovo Maxi, Kinder Schoko-Bons и Kinder Happy Snack.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время принимаются меры по выявлению и изъятию из магазинов такой продукции.

