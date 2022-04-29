Эксперт рассказал, как выбрать уголь для мангала

Более 40% россиян планируют провести майские праздники за городом. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. В эти дни увеличивается спрос и на так называемую корзину для пикника.

По данным ретейлеров, почти в каждом списке покупок есть уголь для мангала. О том, какой уголь выбрать, – в эфире телеканала Москва 24.

