"Утро": потепление и дожди придут в столичный регион

Сегодня погоду испортит южный циклон, а точнее его холодная часть. Небо уже затянуло плотными облаками. И дожди не заставят себя ждать. Так что зонт – это первое, что вы должны взять с собой.

Что касается температуры: сейчас на улице совсем нежарко – всего +14, да и днем при облачной с прояснениями погоде, температура поднимется только до +16. Ветер – северный с переходом на северо-западное направление, по силе довольно внушительный –от 3 до 9 метров в секунду.

Ближе к ночи температура начнет понижаться, что неудивительно и минимальное значение сегодня – 13 градусов тепла. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.