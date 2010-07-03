МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном ветре

Фото: /Антон Великжанин
Сильный ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду, ожидается в Подмосковье 5 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
В ведомстве рекомендовали при сильном ветре укрыться в прочном здании. При этом там напомнили, что не следует прятаться около стен домов и рекламных щитов.
Кроме того, не стоит находиться на остановках общественного транспорта, под деревьями и около недостроенных зданий, а во время движения в автомобиле надо остановиться.
Во вторник воздух в столичном регионе может прогреться до 14 градусов. В этот день климатическая норма окажется превышена на 8-9 градусов.
Гидрометцентр России ранее из-за ветра продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе до утра среды, 6 ноября.