Движение при подъезде к аэропорту Шереметьево затруднено из-за ДТП

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ДТП с четырьмя автомобилями произошло в городском округе Химки, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в правоохранительных органах, в районе 1-го километра Международного шоссе столкнулись Lexus, такси Kia, Hyundai Porter и еще одна машина. В результате аварии Hyundai Porter перевернулся. Есть пострадавшие. Две полосы движения из трех в сторону Москвы перекрыты.

Ночью стало известно, что автомобиль каршеринга наехал на пешехода в столичном районе Измайлово. Пешеход получил травмы.

Еще одно ДТП произошло в районе 63-го километра Каширского шоссе. Рейсовый автобус ЛиАЗ столкнулся с машиной Nissan. Один человек погиб и двое пострадали.