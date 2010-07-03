12:12
Фото: ТАСС/ZUMA/Daziram
Французский режиссер и сценарист Люк Бессон отверг обвинения в изнасиловании, сообщает ТАСС.
"Это дело – ложь от а до я. Я не совершал никаких насильственных действий над женщинами. Я никогда не поднимал руку на них и никогда им не угрожал", – заявил режиссер.
Он добавил, что никогда не принуждал женщину к чему-либо ни физически, ни морально, и никогда не подсыпал наркотики. При этом он признался, что в течение двух лет втайне от жены и детей имел отношения с девушкой, которая в 2018 году выдвинула против него обвинения в изнасиловании.
В середине мая прошлого года на режиссера пожаловалась 27-летняя актриса Сэнд Ван Рой. Она рассказала, что Бессон ее изнасиловал в отеле "Бристоль" недалеко от Елисейского дворца. После этой жалобы адвокат Марембер заявил, что режиссер категорически отвергает "вымышленные обвинения". Он добавил, что Бессон свалился со стула, когда услышал, что ему предъявляют. В феврале, после девяти месяцев расследования, прокуратура Парижа закрыла это дело.
В июле 2018-ого кинорежиссера снова обвинили в домогательствах. На этот раз с обвинениями выступила бывшая директор по кастингу. 49-летняя женщина подала жалобу на имя прокурора Парижа. В заявлении они написала о совершенном над ней сексуальном насилии. Адвокат Люка Бессона Тьерри Марембер отказался комментировать эту новость. Он пояснил, что сейчас ведется следствие.
4 октября парижский судебный следователь возобновил уголовное дело в связи с новым иском, поданным Ван Рой.
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