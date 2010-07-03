В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за iPhone

18:49
18:49
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Фото: depositphotos/blinow61
Двух женщин в Татарстане подозревают в избиении и изнасиловании 19-летнего студента.
Инцидент произошел в городе Бугульме. По данным портала "Татарстан-24", молодого человека пригласила к себе его 22-летняя знакомая, которой нужно было отремонтировать iPhone. В доме также находилась ее 32-летняя подруга.
После того как мужчина вернул хозяйке телефон, она заметила трещины на экране. Девушка потребовала заплатить ей три тысячи рублей за ущерб, но получила отказ.
"Вместе со своей знакомой они избили его, после чего совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера", – цитирует издание представителя СУ СК по региону.
Все происходящее женщины снимали на телефон. Далее они пригрозили, что опубликуют запись, если парень не заплатит. Студент пообещал сходить за деньгами домой, но сам отправился в отдел полиции.
Ранее сообщалось, что педагога детско-юношеского центра творчества в городе Светогорске Ленинградской области подозревают в сексуальном насилии над мальчиком. По версии следствия, с июля 2017 года по март 2019 года под видом проведения дополнительных тренировок для подготовки к соревнованиям мужчина приглашал 14-летнего мальчика к себе домой, где неоднократно подвергал его сексуальному насилию. При этом злоумышленник знал возраст ребенка.
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