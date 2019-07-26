"Утро": повышенное атмосферное давление ожидается в столичном регионе 26 июля

В пятницу, 26 июля, в Москве ожидается теплая и солнечная погода. Утром столбики термометров покажут +21 градус. Днем температура воздуха составит +27 градусов.

Ветер будет дуть северный со скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное – 748 миллиметров ртутного столба. Подробнее о погоде – в сюжете телеканала Москва 24.