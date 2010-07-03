300 гектаров и 321 участник: почему нужно увидеть Архстояние–2019 своими глазами

Фото: предоставлено организаторами

Архстояние – единый организм, работающий благодаря многим людям: местным жителям, художникам, архитекторам, музыкантам, волонтерам и команде кураторов. В этот раз фестиваль объединит 321 участника. На выходе – знаковое искусство, созданное в условиях творческого эксперимента.

В 2019-м у каждого гостя появится редкая возможность заглянуть за кулисы и узнать, как такое искусство появляется на свет. Вы увидите процесс возведения нового объекта Николая Полисского "Угруан" и одновременно рождение новой музыки – в дни фестиваля состоится премьера пяти опер. Все они написаны молодыми композиторами, режиссерами и драматургами в Лаборатории "КоOPERAция".

Архстояние – ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За более чем десятилетнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, среди которых Франсуа Рош (Франция), Николай Полисский (Россия), Александр Бродский (Россия), Адриан Гейзе (Голландия), бюро West 8 (Нидерланды), Manipulazione Internazionale (Россия), Юрий Григорян (Россия) и другие. Было возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца или переехали на другие территории. Год за годом фестиваль охватывает новые пространства.

Трехдневная симфония захватит всю территорию Никола-Ленивца до его самых отдаленных границ – впервые фестиваль займет почти 300 гектаров земли!

Угруан

Фото: предоставлено организаторами

Эпицентром станет 27-метровая скульптура "Угруан" от Николая Полисского. Живописец в прошлом, мастер ленд-арта снова вернется к краскам, чтобы использовать их в скульптуре. Вдохновленный творчеством Клода Моне, "Угруан" станет первым цветным объектом в Никола-Ленивце. Кроме того, благодаря своим габаритам он претендует на звание ключевого экспоната в коллекции арт-парка подобно "Ротонде" или "Бобуру". Чтобы создать его, потребуется несколько тысяч веток лозы, собранных на местных болотах, каждую будут чистить и окрашивать вручную в один из ярких цветов.

Вокруг объекта, визуально напоминающего медузу или вьюн, возникнет творческий городок, где можно будет наблюдать за появлением "Угруана" в режиме реального времени.

Театр и музыка

Фото: предоставлено организаторами

В этом году фокус внимания фестиваля направлен на рождение не только нового искусства, но и новой музыки. Специально к Архстоянию Лаборатория "КоOPERAция" приготовила премьеру пяти оперных произведений, которые сочетают в себе новейшие течения современной музыки, театр, перформанс, танец, 3D-проекции и, конечно, живую музыку.

Над произведениями работали молодые композиторы, драматурги и режиссеры: Юрий Квятковский, Ася Чащинская, Екатерина Василева, Артем Пысь, Анна Поспелова, Николай Попов, Алексей Смирнов, Сергей Морозов, Евгения Беркович, Капитолина Цветкова-Плотникова и другие. Перед авторами стояла важная задача – найти новый способ взаимодействия оперного театра с природой. В итоге понятия "сцены" и "зрительного зала" будут разрушены благодаря нестандартному пространству: декорациями станут арт-обьекты и ландшафт Никола-Ленивца. Именно здесь можно получить безграничные акустические возможности и в прямом смысле поле для экспериментов со звуком.

Опера CURIOSITY / Алексей Смирнов

Опера вдохновлена Twitter-аккаунтом марсохода космического агентства NASA. Основой для партитур станет язык программирования, многократно усиленный до объемного звучания. Противопоставляя живое и неживое звучание, зрителю предстоит понять, может ли машина быть человечнее людей.

Опера feux follet|"блуждающие огни" / Ася Чащинская

Произведение опирается на красоту водных ландшафтов парка "Никола-Ленивец", поверья о воде и человеческое желание все время смотреть в прошлое. Это таинственное путешествие вглубь мифа об Орфее и Эвридике и славянских преданий о блуждающих огнях – существах, сбивающих с пути. Зрителю предстоит тотальное погружение вплоть до ощущения "мистических" запахов каждого персонажа и встречи с живым огнем.

Фото: предоставлено организаторами

Опера WWW World Wooden Web / Капитолина Цветкова-Плотникова

Работа состоит из двух частей: оперы растений и спектакля "О растениях". Первая идет от восхода до заката: получая либретто, сгенерированное на месте из сигналов растений, гости смогут воссоединиться с природными биоритмами в Зеленом театре. Вторая – с помощью специальных датчиков интерпретирует полученные данные кустов, деревьев и травы, чтобы запустить art/science эксперимент, где непонятно, мы следим за растениями или они за нами.

Опера Imprints|"Отпечатки" / Сергей Морозов

В основе сюжета – история девушки, которая обнаруживает в архивах ГУЛАГа информацию о том, что ее дедушка был надзирателем. Это в корне меняет ее жизнь, помогая исследовать внутренние барьеры и найти себя через проработку памяти. Подготовка данной оперы проходит при поддержке музея ГУЛАГа, благодаря чему вы услышите уникальную саунд-инсталляцию из закрытых архивов музея.

Опера TEO/Teo/THEO / Евгения Беркович

Человечество в своем стремлении найти высшую силу не так сильно изменилось за минувшие тысячелетия. Меняются лишь технологии и средства. Представьте себе компьютерного проповедника-бота, которому человек доверяет свою духовную жизнь, компьютерного начальника-бота, которому он отдает контроль над своей социальной жизнью и компьютерного возлюбленного, тоже бота, получающего власть над сердцем. Человек взаимодействует с искусственным интеллектом, и алгоритм учится у людей. Авторы пытаются осмыслить потребность человека в таком "посреднике", параллельно утрачивая все человеческое.

*При участии Наталии Пшеничниковой.

Ночная программа

Фото: Юлия Абзалтдинова

Традиционная ночная жизнь фестиваля пройдет у сцены "Мебиус" при поддержке музыкального лейбла LEVELDVA. Представьте большой шапито-тент: внутри все околдованы газом, который выпускает большая золотая медуза. В воздухе царит магия. На стенках шатра – полотна с древними манускриптами, которые подсвечивают гигантские свечи. За нужную атмосферу отвечают Mira (Berlin), Kurup live set (Brazil), Geju, Betelgeize, Needze, Yako, Rapossa (live set) и Leveldva music laboratory.

Образование

Образовательную программу в этот раз вытащат из скучных лекционных "тисков". Вместо этого состоится баттл между приглашенными экспертами в сфере архитектуры и урбанистики и участниками команды Никола-Ленивца. Как в споре рождается истина, так и в ходе таких дискуссий станет понятно, как глобальные процессы отличаются от локального никола-ленивецкого видения. Поговорим про развитие городов с помощью искусства, заодно выясним, есть ли будущее у профессии архитектора.