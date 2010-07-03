Садоводы поддержали законопроект об изъятии брошенных участков

Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова рассказала, как проходит процедура изъятия земли и почему нужны изменения в законодательстве.
Она отметила, что процедура изъятия брошенных участков проходит в несколько этапов. "Если в садоводческом товариществе есть такие участки, то раз в три года проводится инвентаризация, формируется список брошенных участков, составляется акт, и подаются сведения в администрацию", – цитирует слова Буряковой ИА "НСН".
Бурякова добавила, что в данном случае администрация выступает третьим лицом, поскольку выдавала разрешение на пользование землей. Однако судебный процесс по данному вопросу занимает от 1,5 до 3 лет, администрация на это время тратить не хочет, отмечает руководитель общественной приемной Союза садоводов РФ.
По словам Людмилы Буряковой, с заброшенными участками необходимо бороться в оперативном порядке, так как они могут привести к возникновению пожаров. "Если в предложении Минэкономразвития есть что-то, что убыстряет процесс без ущемления прав третьих лиц, то есть смысл этого введения", – поделилась она.
Ранее Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности. Под нарушениями, в частности, подразумеваются случаи, когда участок зарос сорняками или там скапливается большое количество мусора.
Сначала владельцу или арендатору земли будут выданы предписания об устранении нарушений. Если проблему не устранят в положенный срок, то чиновники имеют право обратиться в суд, который примет решение об изъятии участка. Землю продадут на открытых торгах, а полученные деньги отдадут владельцу, но уже за вычетом расходов на подготовку и проведение аукционов.
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