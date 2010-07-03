В столице ожидается до 27 градусов тепла

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский регион не покидают дожди и облачная погода. При этом будет очень жарко. Такой прогноз на сегодняшний день дает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве – 25-27 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Небольшие кратковременные дожди лишь освежат воздух", – сообщили синопитики.

Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов.

Ранее синоптики спрогнозировали "ультраполярное вторжение" в начале следующей недели. Дневная температура воздуха составит не более плюс 15 градусов.