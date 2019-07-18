Почему в России отменили наступление аномальной жары в ближайшие пять лет

СМИ со ссылкой на слова климатолога Александра Чернокульского сообщили, что в ближайшие пять лет в России наступит аномальная жара. Вместе с тем в некоторых регионах страны необычайно теплая погода установилась уже сейчас. Разбираемся, ждать ли гражданам серьезных климатических изменений.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Как в 2010?

Старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский рассказал в интервью телеканалу "Звезда", что в ближайшие пять лет в России произойдет экстремальный скачок температур, как это уже было в 2010 году.

По мнению специалиста, высока вероятность установления длительной аномально жаркой погоды в каком-нибудь регионе России.





Александр Чернокульский климатолог В этом году очень жарко было в Европе, 42–44 градуса. В России, наоборот, достаточно холодно, но это все один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой – заток холода. В ближайшие пять лет такое в России точно случится.

При этом он убежден, что такие изменения не могут привести к катастрофе. "Ледникового периода не будет", – заключил ученый.

Однако в некоторых регионах России аномальная жара установилась уже сейчас. Так, в Новом Уренгое, граничащем с субарктическим климатом, сегодня воздух прогревался до 33 градусов тепла.

Некорректное заявление?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что считает заявление Чернокульского "не совсем корректным". По его словам, у России большая территория. И даже сейчас, в июле, в московском регионе люди мерзнут, а сибиряки наслаждаются жарой. Поэтому, отметил специалист, говоря о российском климате, нужно уточнять регион. В любое время в стране найдется место, где очень холодно, и еще одно, где жарко.

Цыганков объяснил, что неустойчивость погоды и климата в Москве обуславливается ее местоположением. Город находится на рубеже: с юга в столицу может прийти жара, а с Арктики – холод. "Если сейчас взять чуть южнее, то Волгоград и Воронеж греются на солнышке, пока мы мерзнем", – уточнил специалист.





Анатолий Цыганков замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Некорректно говорить, что у нас аномальное похолодание. Для июля в московском регионе нормой считается 94 миллиметра осадков. За прошедшее время выпало около 40 процентов от нормы. Что как раз соответствует середине месяца. Но из них 25 процентов выпали только за последние два дня. До этого был недобор. Что касается температуры, то для Москвы характерно в июле 17–18 градусов тепла, а на деле – 14–16 градусов. Тоже отклонение от нормы. Но это не критичная аномалия.

При этом Цыганков подчеркнул, что за последние годы в московском регионе в целом стало теплее. Например, последние шесть лет зимы не такие суровые. "Все зависит от тепла. Чем теплее, тем нестабильнее погода, контрастнее, тем больше гроз и подобных явлений", – отметил он.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов уверен, что его коллегу неправильно поняли. Рассуждая о том, что в России прохладно, ученый наверняка имел ввиду только московский регион, считает эксперт.

"Конечно, следующий пятилетний период не будет выделяться какими-то аномальными значениями температур. Другое дело, что продолжится потепление. Раз в 10 лет средняя температура на 0,2–0,3 градуса увеличивается. Но аномально жарких или прохладных длинных периодов не ожидается. Однако вероятность жары или похолодания в течение двух недель в условиях глобального потепления увеличивается", – пояснил он Москве 24.

Швейцарское потепление

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Швейцарские ученые недавно обнародовали исследование, в котором предположили, какой климат ждет планету к 2050 году в 520 крупнейших городах мира. На сайте лаборатории Crowther Lab представлены данные, согласно которым средняя температура в Москве к этому времени может увеличиться на 5,5 градуса.

При этом ученые подчеркнули, что рассмотрели оптимистичный сценарий, при котором удастся стабилизировать выбросы углекислого газа в атмосферу. Тогда температура на планете увеличится лишь на 1,4 градуса.

По мнению швейцарских специалистов, к 2050 году климат в Москве будет похож на современные погодные условия Детройта. А обстановка в Санкт-Петербурге будет соответствовать нынешней столице Болгарии Софии благодаря увеличению средней температуры на 6,1 градуса.