Климатолог предупредил об аномальной жаре в России

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В ближайшие годы в России может установиться аномальная жара – явление связано с длительными блокирующими антициклонами.
"В этом году очень жарко было в Европе, 42-44 градуса. В России, наоборот, достаточно холодно, но это все один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой – заток холода. В ближайшие пять лет такое в России точно случится", – цитирует телеканал "Звезда" климатолога Александра Чернокульского.
Специалист также отметил, что такие климатические изменения вряд ли приведут к глобальной катастрофе.
Ранее синоптики рассказали о причинах июльского похолодания в центральной части России. Такая погода вызвана стационарным погодным режимом. Исследования ученых доказали, что при глобальном потеплении зачастую впоследствии устанавливается устойчивая прохладная погода. "Вероятность таких событий дальше будет только расти, потому что, условно говоря, вся циркуляция замедляется, и циклоны, антициклоны, такие волны будут более медленные и чаще оставаться долго на одном месте", – рассказали климатологи.
В первой декаде июля средняя температура в Москве была ниже климатической нормы на 1,5 градуса. Синоптики указывают, что из-за роста атмосферного давления и прогревания воздушных масс погода значительно улучшится уже на предстоящих выходных. Днем столбики термометров будут показывать +17–20 градусов. Возвращение летней погоды произойдет уже на следующей неделе, воздух в городе прогреется до +25 градусов.
В четверг, 18 июля, в столице пройдут дожди, в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Утром столбики термометров покажут +16 градусов. Днем температура воздуха составит +22 градуса. Ветер будет дуть северный со скоростью 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное – 740 миллиметров ртутного столба.
Южный циклон принес в столицу грозы и сильный ветер
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