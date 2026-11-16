Какие прививки нужно сделать до вылета в теплые страны? Чем опасен обычный лед в коктейле?

Правда ли, что при тропических лихорадках нельзя сбивать температуру ибупрофеном? И нужно ли срочно искать вакцину от бешенства, если обезьяна просто оцарапала палец?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила врач-инфекционист, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ИКБ № 1 Мария Ильина.