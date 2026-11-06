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06 ноября, 09:50

Общество

"Миллион вопросов": хирург рассказал, когда похудение требует операции

"Миллион вопросов": хирург рассказал, когда похудение требует операции

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На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил заведующий отделением бариатрической и пластической хирургии центра эндокринологии имени академика Дедова Евгений Зорин.

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Программа: Миллион вопросов
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