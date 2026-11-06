"Миллион вопросов": хирург рассказал, когда похудение требует операции

Почему диеты делают человека только толще? Когда единственный выход спасти здоровье – это операция по уменьшению желудка?

Могут ли гормоны приводить к появлению килограммов буквально из воздуха? И чем опасен висцеральный жир, который обволакивает органы?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил заведующий отделением бариатрической и пластической хирургии центра эндокринологии имени академика Дедова Евгений Зорин.