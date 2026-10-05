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05 октября, 09:30

Общество

"Миллион вопросов": детский инфекционист рассказал, как защитить ребенка от менингита

"Миллион вопросов": детский инфекционист рассказал, как защитить ребенка от менингита

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Правда ли, что теплая шапка не защитит от менингита? Как отличить обычное ОРВИ от болезни, которая через несколько часов становится катастрофой? Работает ли "тест со стаканом"? И в каком возрасте делать прививку?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей департамента здравоохранения Москвы, кандидат медицинских наук Алексей Ртищев.

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Программа: Миллион вопросов
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