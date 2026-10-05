"Миллион вопросов": детский инфекционист рассказал, как защитить ребенка от менингита

Правда ли, что теплая шапка не защитит от менингита? Как отличить обычное ОРВИ от болезни, которая через несколько часов становится катастрофой? Работает ли "тест со стаканом"? И в каком возрасте делать прививку?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей департамента здравоохранения Москвы, кандидат медицинских наук Алексей Ртищев.