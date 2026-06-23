"Миллион вопросов": нотариус объяснил, как не потерять имущество при разводе

Как юридически грамотно подготовиться к разводу? Как при расторжении брака сохранить свое имущество? Что делать, если вместе с наследством достались чужие долги?

Может ли бывший супруг не платить алименты на содержание детей? И можно ли взыскать задолженность по алиментам с родителей бывшего супруга в случае его смерти?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил нотариус, председатель комиссии Московской городской нотариальной палаты по методической работе Дмитрий Точкин.