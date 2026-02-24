"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как правильно согласовать перепланировку квартиры

Можно ли сносить перегородку в квартире, если стена не является несущей? Как правильно согласовать строительные работы?

Если в купленном жилище оказалась незаконная перепланировка, кто обязан нести ответственность? Какой штраф грозит за это?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил начальник Управления координации предоставления госуслуги по переустройству и перепланировке Мосжилинспекции Андрей Кусакин.

