"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как обязать УК сделать ремонт в подъезде

Что нужно сделать, чтобы обязать управляющую компанию (УК) сделать косметический ремонт в подъезде? Как повлиять на соседей, которые постоянно затапливают квартиру? Кто должен оплачивать установку видеодомофона в подъезде?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.