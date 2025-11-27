Форма поиска по сайту

27 ноября, 20:00

Общество

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как обязать УК сделать ремонт в подъезде

Что нужно сделать, чтобы обязать управляющую компанию (УК) сделать косметический ремонт в подъезде? Как повлиять на соседей, которые постоянно затапливают квартиру? Кто должен оплачивать установку видеодомофона в подъезде?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Программа: Миллион вопросов
обществовидеоАлександра Бриль

