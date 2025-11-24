Форма поиска по сайту

24 ноября, 17:30

Общество

Фонетисты предсказали ускорение речи россиян через 25 лет

Фонетисты прогнозируют, что через 25 лет россияне будут говорить значительно быстрее, а использование сокращенных слов станет более распространенным.

Если раньше такие сокращения, как "прив", "ща" и "сек", встречались в основном в письменной речи, то теперь они все чаще проникают в устное общение.

Реакция общества на эту тенденцию неоднозначна. Согласно результатам проведенного опроса, 76% респондентов отрицательно относятся к сокращению слов, считая это деградацией русского языка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

