Фонетисты предсказали ускорение речи россиян через 25 лет

Фонетисты прогнозируют, что через 25 лет россияне будут говорить значительно быстрее, а использование сокращенных слов станет более распространенным.

Если раньше такие сокращения, как "прив", "ща" и "сек", встречались в основном в письменной речи, то теперь они все чаще проникают в устное общение.

Реакция общества на эту тенденцию неоднозначна. Согласно результатам проведенного опроса, 76% респондентов отрицательно относятся к сокращению слов, считая это деградацией русского языка.

