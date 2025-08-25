"Миллион вопросов": врач рассказал, какие прививки нужно сделать ребенку перед школой

Что такое Национальный календарь прививок и почему он так важен? Какие прививки являются обязательными, а от каких можно отказаться без последствий для поступления в сад или школу?

Какие побочные эффекты от прививок считаются нормой, а при каких нужно срочно обращаться к врачу? И как правильно подготовить ребенка к вакцинации?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила главный врач детской городской поликлиники № 133 Дина Русинова.