Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 15:30

Общество

"Миллион вопросов": врач рассказал, какие прививки нужно сделать ребенку перед школой

"Миллион вопросов": врач рассказал, какие прививки нужно сделать ребенку перед школой

"Атмосфера": облачная с прояснениями погода ожидается в Москве 26 августа

Нейросеть Алиса рассказала о традиции первого звонка в День знаний

"Специальный репортаж": кишечная палочка в бри

Новости регионов: ливень и град накрыли Санкт-Петербург

Нейросеть Алиса составила варианты комплектов школьной формы

Температура в Москве поднялась до 15 градусов 25 августа

"Вопрос спорный": в РФ предложили установить лимит на домашних питомцев

Москвичам рассказали, сколько стоит школьный набор в 2025 году

"Атмосфера": 10 градусов ожидается в Москве вечером 25 августа

Что такое Национальный календарь прививок и почему он так важен? Какие прививки являются обязательными, а от каких можно отказаться без последствий для поступления в сад или школу?

Какие побочные эффекты от прививок считаются нормой, а при каких нужно срочно обращаться к врачу? И как правильно подготовить ребенка к вакцинации?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила главный врач детской городской поликлиники № 133 Дина Русинова.

Читайте также
Программа: Миллион вопросов
обществовидеоДмитрий Найда

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика