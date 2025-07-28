28 июля, 16:00Общество
"Миллион вопросов": ортопед рассказал, влияет ли состояние стоп на осанку
Влияет ли состояние стоп на осанку и боли в спине? Как выбрать правильную обувь для повседневной носки? Какие первые признаки проблем со стопами, на которые стоит обратить внимание?
На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил ортопед, эксперт по биомеханике стопы и шага Кирилл Шлыков.
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