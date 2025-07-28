"Миллион вопросов": ортопед рассказал, влияет ли состояние стоп на осанку

Влияет ли состояние стоп на осанку и боли в спине? Как выбрать правильную обувь для повседневной носки? Какие первые признаки проблем со стопами, на которые стоит обратить внимание?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил ортопед, эксперт по биомеханике стопы и шага Кирилл Шлыков.





