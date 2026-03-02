"Вопрос спорный": нужно ли запрещать школьникам самовыражаться через внешний вид

В Перми 15-летнего ученика не пускают на уроки из-за внешнего вида. Подросток носит дреды и широкие штаны вместо строгого костюма и короткой стрижки. Администрация школы неоднократно делала замечания мальчику и его родителям, но мама поддерживает сына.

Должна ли школа загонять всех в единые рамки или давать право на самовыражение? Где проходит грань между индивидуальностью и нарушением устава учебного заведения?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.