"Вопрос спорный": надо ли бороться с заимствованиями в русском языке

Каждый третий россиянин негативно относится к появлению новых слов в языке. Особую реакцию вызывает молодежный сленг. Каждый второй гражданин страны испытывает раздражение, когда слышит заимствования. Между тем "ред-флаг", "сигма" и междометие "пупупу" – главные кандидаты на звание слова года 2025 года.

Портят ли современные слова русский язык? Надо ли бороться с их обилием в речи? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.