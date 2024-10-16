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16 октября, 13:50

Культура

"Это Москва. Туризм": экскурсия по Театру сатиры с Давидом Виннером

"Это Москва. Туризм": экскурсия по Театру сатиры с Давидом Виннером

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Москвичам рассказали о культурных мероприятиях 16 октября

Столичные театры начали новый сезон. Для одного из них этот год особенный – Московский академический Театр сатиры отмечает 100-летний юбилей. В связи с этим там представили уникальную экскурсию "Век Сатиры", которую ведут местные артисты.

Она включает знакомство с пространством и людьми театра, в том числе с историей здания на Триумфальной площади и труппы, процессом создания спектакля, а также деталями его сборки и посещением гримерок знаменитых артистов. Одним из первых в закулисье Театра сатиры был приглашен ведущий Москвы 24 Давид Виннер.

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".

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