"Это Москва": чай

Кажется, скоро у столичных кофеен убавится клиентов. В Москве новая мода: горожане стали пить чай. Именно чайных заведений становится все больше, а разнообразию их меню могут позавидовать хорошие рестораны. Самые модные в этом сезоне чаи из гречи и хризантемы. Впрочем, пока большая часть горожан, все же, выбирает привычные пакетики черного чая. Специальный корреспондент Анна Тарубарова нашла ответ на вечный вопрос: есть ли в них пыль, а затем разобрала состав чая едва ли не до молекул и узнала, чем его действие отличается от кофе.