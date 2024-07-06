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06 июля, 12:00

Общество

"Это Москва": мошенничество с благотворительными фондами

"Это Москва": мошенничество с благотворительными фондами

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Ежегодно россияне жертвуют около 400 миллиардов рублей на благотворительность. Эксперты считают, что примерно четверть от этой суммы не доходит до тех, кому нужна помощь.

Мошенники создают копии интернет-страниц фондов и забирают все собранные деньги себе. При этом страдает как репутация честных благотворительных организаций, так и сами люди, для которых велись сборы и которые не получают деньги.

Как работают благотворительные фонды – в программе "Это Москва".

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