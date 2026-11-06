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06 ноября, 21:30

Общество

"Московский патруль": в столице поздравили с 90-летием ветерана ВОВ Якова Онопко

"Московский патруль": в столице поздравили с 90-летием ветерана ВОВ Якова Онопко

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Столичные полицейские поздравили с 90-летием ветерана Великой Отечественной Войны (ВОВ), полковника МВД в отставке Якова Онопко. Он еще в возрасте 7 лет получил ранение во время оккупации, а после войны служил в тыловой службе Академии МВД СССР.

После торжественного марша начальник столичного полицейского главного управления Олег Баранов вручил ветерану памятный подарок. Глава управления отметил доброту, честность, стойкость Онопко, подчеркнув, что полковник посвятил свою жизнь служению стране и народу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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