"Московский патруль": в Подмосковье ликвидировали подпольную нарколабораторию

В Подмосковье силовики обнаружили подпольную нарколабораторию. В помещении нашли пленку на стенах, колбы, весы и десятки канистр с химикатами. Трое ранее судимых иностранцев арестованы.

По данным оперативной съемки, задержанные работали в респираторах и защитных костюмах, получали указания от кураторов, а необходимые для синтеза наркотиков компоненты забирали из тайников-закладок.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

