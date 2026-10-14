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14 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержан подозреваемый в убийстве, скрывавшийся 13 лет

"Московский патруль": в Москве задержан подозреваемый в убийстве, скрывавшийся 13 лет

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Столичные следователи вышли на след мужчины, который 13 лет скрывался под чужим именем. Его обвиняют в расправе над подругой: он заманил ее в лес, издевался, убил и похитил 3 тысячи рублей.

В Замоскворецком суде Москвы рассматривается вопрос о мере пресечения для обвиняемого Мирлана Тагаева. На заседании мужчина вел себя жалостливо: вытирал слезы и опускал голову.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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