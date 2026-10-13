"Московский патруль": Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на приговор тхэквондисту Четинбагу

В Московском городском суде прошло заседание по апелляции на приговор мастеру спорта по тхэквондо Эмину Четинбагу. В феврале его приговорили к пяти годам колонии общего режима.

По версии следствия, титулованный спортсмен был наводчиком в группе, которая занималась вымогательством денег у молодых людей. Он находил жертв и узнавал о крупных суммах на их криптосчетах, после чего к делу подключались другие участники группы.

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