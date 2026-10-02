"Московский патруль": лжеминерам из столичных вузов грозит до 10 лет лишения свободы

На этой неделе из-за сообщений о минировании эвакуировали как минимум 5 московских вузов. Все угрозы оказались ложными, однако экстренные службы каждый раз выезжали на место, а работа образовательных учреждений была приостановлена. Правоохранители отмечают, что установить авторов таких звонков помогают современные технологии.

За заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 УК РФ. В зависимости от обстоятельств нарушителям может грозить крупный штраф и до 10 лет лишения свободы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".