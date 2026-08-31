"Московский патруль": сотрудники ГАИ провели рейд на столичных дорогах

Сотрудники столичной Госавтоинспекции провели рейд и проверили как водители соблюдают правила дорожного движения. Выяснилось, что некоторые водители и пассажиры, которые не любят пристегиваться, надеются, что в плотном потоке машин они останутся незамеченными.

Однако не стоит забывать, что у сотрудников есть камеры, которые автоматически фиксируют нарушения. Подробнее – в программе "Московский патруль".

