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31 августа, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": сотрудники ГАИ провели рейд на столичных дорогах

"Московский патруль": сотрудники ГАИ провели рейд на столичных дорогах

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Сотрудники столичной Госавтоинспекции провели рейд и проверили как водители соблюдают правила дорожного движения. Выяснилось, что некоторые водители и пассажиры, которые не любят пристегиваться, надеются, что в плотном потоке машин они останутся незамеченными.

Однако не стоит забывать, что у сотрудников есть камеры, которые автоматически фиксируют нарушения. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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