24 августа, 23:00Транспорт
Житель Видного стал резервировать парковочное место игрушечной машиной
Житель Видного оставляет игрушечную машинку на парковочном месте, чтобы резервировать его для своего автомобиля. По словам мужчины, таким способом он хотел привлечь внимание администрации к нехватке парковочных мест во дворе.
Юристы отмечают, что парковать игрушечную машину на общей территории незаконно, если конкретное место не закреплено за собственником. Придомовая территория относится к общему имуществу жильцов, поэтому самостоятельно занимать ее нельзя.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.