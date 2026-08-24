Житель Видного стал резервировать парковочное место игрушечной машиной

Житель Видного оставляет игрушечную машинку на парковочном месте, чтобы резервировать его для своего автомобиля. По словам мужчины, таким способом он хотел привлечь внимание администрации к нехватке парковочных мест во дворе.

Юристы отмечают, что парковать игрушечную машину на общей территории незаконно, если конкретное место не закреплено за собственником. Придомовая территория относится к общему имуществу жильцов, поэтому самостоятельно занимать ее нельзя.

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