20 августа, 15:30Экономика
"Деньги 24": цены на элитную недвижимость Москвы выросли за 5 лет
Элитная недвижимость Москвы быстро дорожает. Пять лет назад за 100 миллионов рублей можно было купить 105 квадратных метров жилья премиум класса, а в этом году на ту же сумму доступно 44 квадратных метра.
Элитное жилье также активно распространяется за пределы Центрального административного округа. За первое полугодие в ЦАО заключили 301 сделку с элитной недвижимостью стоимостью свыше 100 миллионов рублей. В остальных округах столицы показатель составил 290 сделок.
Подробнее – в программе "Деньги 24".