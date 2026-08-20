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20 августа, 15:30

Экономика

"Деньги 24": цены на элитную недвижимость Москвы выросли за 5 лет

"Деньги 24": цены на элитную недвижимость Москвы выросли за 5 лет

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Элитная недвижимость Москвы быстро дорожает. Пять лет назад за 100 миллионов рублей можно было купить 105 квадратных метров жилья премиум класса, а в этом году на ту же сумму доступно 44 квадратных метра.

Элитное жилье также активно распространяется за пределы Центрального административного округа. За первое полугодие в ЦАО заключили 301 сделку с элитной недвижимостью стоимостью свыше 100 миллионов рублей. В остальных округах столицы показатель составил 290 сделок.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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