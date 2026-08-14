"Московский патруль": в Москве дежурный техник ударил канцелярским ножом охранника

В Москве полицейские задержали сотрудника одной из фирм, который в ходе ссоры порезал коллегу канцелярским ножом. Инцидент произошел на рабочем месте.

Конфликт между дежурным техником и охранником компании начался с оскорблений. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина сначала бьет оппонента руками и ногами, а затем хватает канцелярский нож со своего рабочего стола и наносит им удар. Подробнее – в программе "Московский патруль".

