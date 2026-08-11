"Московский патруль": спасатели провели учения по тушению пожара в Даниловом монастыре

Сотрудники МЧС отработали ликвидацию условного возгорания в Троицком соборе Московского Данилова монастыря. По легенде, огонь одновременно охватил кровлю и подвальные помещения храма.

Перед пожарными стояла задача не только эвакуировать людей, но и сохранить фасад и внутреннее убранство обители, основанной в конце XIII века. В монастыре хранятся мощи святого князя Даниила и бесценные иконы. Прибыв на место, огнеборцы разделились на группы: одни обследовали помещения, другие выводили прихожан.

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