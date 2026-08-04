"Московский патруль": бойцы ОМОН "Авангард" встретились с детьми в лагере

Бойцы ОМОН "Авангард" столичной Росгвардии рассказали детям, отдыхающим в городском клубе дневного пребывания "Лето Побед", о работе спецназа. Обычный день в лагере превратился в настоящий курс молодого бойца.

Спецназовцы рассказали детям о работе стрелкового оружия и объяснили принцип действия БПЛА. Они также продемонстрировали приемы рукопашного боя.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

