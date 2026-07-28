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Новости

28 июля, 21:30

Общество

"Московский патруль": в центре Росгвардии показали работу собак в бою

"Московский патруль": в центре Росгвардии показали работу собак в бою

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Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил кинологический центр дивизии имени Дзержинского в Подмосковье, где кинологи показали навыки служебных собак: поиск взрывчатки, работу в боевых условиях и задержание преступников.

Сегодня в зоне СВО помогают бойцам 250 собак. Для их защиты разработаны специальные шлемы, очки, тактические жилеты-аптечки и средства связи, позволяющие управлять питомцем на расстоянии.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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