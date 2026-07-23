23 июля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в столичном метро задержали 14-летнего подростка-зацепера
В столичном метро задержали 14-летнего подростка, который проник на открытый участок путей Таганско-Краснопресненской линии. По данным с камер наблюдения, мальчик находился у края платформы и, предположительно, собирался запрыгнуть на последний вагон движущегося поезда.
Дежурный по станции вовремя заметил подростка и вызвал сотрудников полиции. Правоохранители напомнили об опасности "зацепинга" и призвали родителей усилить контроль за детьми.
Подробнее – в программе "Московский патруль".