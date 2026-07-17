"Московский патруль": "мини-гелики" стали популярны в России

Новый вид транспорта вошел в моду в России. Речь идет о "мини-геликах" и других небольших электрокарах.

Например, уменьшенная копия легендарного немецкого внедорожника часто встречается на дорогах Дагестана. Его стоимость – менее одного миллиона рублей.

Для управления достаточно лишь иметь права категории "М". В результате такими электрокарами могут управлять школьники, что повышает риск возникновения ДТП.

Подробнее – в программе "Московский патруль".