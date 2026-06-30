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30 июня, 21:30

Шоу-бизнес

"Московский патруль": блогер Миллер не заплатила налоги на 130 млн рублей

"Московский патруль": блогер Миллер не заплатила налоги на 130 млн рублей

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В ближайшее время начнется суд над блогером Елизаветой Миллер (настоящее имя – Елизавета Батюта. – Прим. ред.), у которой более 6 миллионов подписчиков. Следователи установили, что она не заплатила налоги на сумму около 130 миллионов рублей, а затем отмыла 76 миллионов, потратив деньги на покупку Rolls-Royce и квартиры в Абу-Даби.

Сейчас блогер живет в ОАЭ, поэтому суд будет заочным. Вопрос о ее выдаче России пока остается открытым.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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