"Московский патруль": блогер Миллер не заплатила налоги на 130 млн рублей

В ближайшее время начнется суд над блогером Елизаветой Миллер (настоящее имя – Елизавета Батюта. – Прим. ред.), у которой более 6 миллионов подписчиков. Следователи установили, что она не заплатила налоги на сумму около 130 миллионов рублей, а затем отмыла 76 миллионов, потратив деньги на покупку Rolls-Royce и квартиры в Абу-Даби.

Сейчас блогер живет в ОАЭ, поэтому суд будет заочным. Вопрос о ее выдаче России пока остается открытым.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

